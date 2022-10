Fiorentina-Basaksehir, Italiano: “Bella gara, ci soddisfa. Jovic? Sono contento”

"Stiamo cercando di reagire a questo inizio non bello, dobbiamo cercare di trovare soluzioni, sia con che senza palla. Qualcosina abbiamo messo in pratica, per me aver reagito alla bruciante sconfitta in campionato è un grande merito, mi fa piacere l'ottima prestazione e potevamo fare qualche gol in più, per la differenza reti. Però bella gara, serata che ci soddisfa e che volevamo. Eravamo partiti male, abbiamo dovuto accelerare per rimontare in classifica e in queste ultime gare abbiamo dimostrato grande orgoglio. Abbiamo vinto fuori e poi due volte in casa, non era semplice. Ora vediamo nell'ultima cosa accade, cercheremo di vincere anche quella. L'obiettivo era entrare nel girone e superarlo, ci siamo riusciti e ora vedremo se da primi o da secondi. Questi ragazzi hanno dimostrato di avere reazione alle cose negative, oggi l'abbiamo riconfermato in una competizione in cui tenevamo ad andare avanti. Sta iniziando a far gol e ci fa ben sperare, cresce fisicamente, lo vediamo anche dai dati. Jovic? Dovevamo aspettarlo, sta ripagando sotto porta e facendo ciò di cui è sempre stato capace. Per me può ancora crescere sul fisico e stare dentro la partita in modo più dinamico, così come per i gol. Sull'esultanza penso non sia polemica, il ragazzo è sensibile e ci tiene, dobbiamo avere tutti un po' più di serenità se vogliamo uscire da questo momento. Sono contento di come sta reagendo e sono convinto che non fosse un'esultanza polemica, ma un tentativo di andare oltre qualche critica, forse eccessiva nei suoi confronti. "