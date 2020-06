Fiorentina, Barone: “La squadra si sta allenando bene. Ringrazio tutti i tifosi”

La Fiorentina si prepara per la ripresa del campionato.

Da qualche settimana tutti i calciatori di Serie A si stanno allenando in gruppo per prepararsi alla ripresa del campionato, dopo le due gare di Coppa Italia giocate tra ieri e oggi e la finale prevista per giorno 17 giugno. La Fiorentina scenderà di nuovo in campo lunedì 22 contro il Brescia alle ore 19:30 tra le mura dello stadio Artemio Franchi: il tecnico Beppe Iachini vorrà certamente regalare una gioia ai propri tifosi dopo tanti mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus.

A commentare la condizione fisica dei giocatori viola è intervenuto il direttore generale Joe Barone, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio 1:

“La squadra si sta allenando bene, i ragazzi sono carichi e non vedono l’ora di tornare a giocare. Abbiamo fatto le cose per bene e con la massima attenzione. Siamo curiosi di vedere come sarà il ritorno in campo, ma siamo comunque fiduciosi dato che ieri c’è stato un ritmo interessante. Iachini ha avuto il virus ma ora sta bene, è un uomo molto forte. Vorrei anche ringraziare tutti i tifosi che hanno aspettato tutto questo tempo, grazie anche alle istituzioni e a giocatori e staff“.