Fiorentina, Iachini: “Covid clemente con me, pronto a lavorare. Brescia-Balotelli? Ho la mia idea”

Beppe Iachini è pronto per la ripresa.

L’allenatore della Fiorentina nei mesi scorsi è stato uno degli esponenti del mondo del calcio ad avere contratto il Covid-19. Pochi sintomi e un recupero veloce, senza troppi inconvenienti. Ora, però, il tecnico bresciano non vede l’ora di tornare in campo per conquistare gli obiettivi della Viola: “Il virus con me è stato abbastanza clemente, non ho avuto sintomi o conseguenze: mi reputo molto fortunato perché non fa sconti a nessuno. Sono pronto a lavorare, come sempre, con la mia Fiorentina“, ha spiegato ai microfoni del Corriere di Brescia.

Fiorentina, Castrovilli: “Prometto ai tifosi di dare il massimo. Ripresa? Sarà difficile”

Il tecnico ex Palermo, inoltre, a dieci anni dalla clamorosa stagione di Serie B che condusse il Brescia in massima categoria, ha parlato della situazione in cui si trova il club di Massimo Cellino e, in particolare, della querelle infinita con Mario Balotelli: “Mario ha un talento fuori dal comune. Il presidente – spiega Iachini – è molto ruspante, grintoso, legato alle sue squadre. Ci sta che insieme avrebbero avuto potere degli scontri. Io al Brescia? No, ci tengo a dirlo, non mi ha mai contattato. Chiesa come Tonali? Hanno talento e allo stesso tempo margini di crescita impressionanti. Se continueranno sulla strada giusta, come stanno facendo, il futuro sarà loro anche con la maglia dell’Italia”.

Brescia, la stoccata di Raiola: “Unica squadra a non avere fatto tamponi. Balotelli discriminato”