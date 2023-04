Cremonese-Fiorentina, Barone: “Crediamo molto nel gruppo. Noi come l’Atalanta…”

Stagione fin qui non propriamente positiva in campionato per la Fiorentina, attualmente al nono posto e lontano otto punti dal sesto posto. Diverso però il rendimento delle altre due competizioni in cui i viola sono impegnati, ossia Coppa Italia e Conference League. In Europa la compagine di Italiano ha raggiunto brillantemente i quarti di finale, nel torneo nazionale invece è approdata in semifinale. Proprio pochi minuti prima del fischio del match con la Cremonese, andata della semifinale di Coppa italia, il dg Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Mediaset: