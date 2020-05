Coronavirus, Cutrone: “Ora sto bene, ma è stata dura. Svelo i miei modelli. E quel colpo di tacco sotto la Fiesole…”

Lo scorso 14 marzo la notizia.

Dopo la positività al Covid-19 in casa Fiorentina di Dusan Vlahovic, anche Patrick Cutrone è risultato positivo al tampone. Successivamente, il 5 aprile, in seguito agli esami e test clinici effettuati, l’ex Milan si è negativizzato. “Adesso fortunatamente sto bene dopo aver passato un periodo abbastanza duro. Da quando sono guarito mi sto allenando ogni giorno per mantenermi in forma”. Così il giovane talento originario di Como, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della società toscana.

Diversi, d’altra parte, sono stati i temi trattati dal classe 1998 che, nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha scelto di lasciare il Wolverhampton per trasferirsi in quel di Firenze: dal suo debutto con la maglia viola, ai modelli ai quali si ispira. “Il giorno del mio esordio con la Fiorentina è stato emozionante, lo stadio era pieno ed i tifosi facevano sentire il loro supporto dal primo minuto. Sarebbe stato ancora più bello se quel mio colpo di tacco fosse entrato perché oltre che nel giorno del mio esordio, sarebbe stato un gol fatto sotto la curva Fiesole e sarebbe stato bellissimo”, sono state le sue parole.

“In squadra ho un bellissimo rapporto con tutti i compagni, in particolare con Dragowski, Ceccherini, Chiesa e tanti altri. Siamo un bel gruppo, compatto e ci sosteniamo l’un l’altro. I miei modelli? Fra i calciatori recenti faccio i nomi di Luca Toni ed Alberto Gilardino mentre se si guarda più indietro dico Roberto Baggio e Giancarlo Antognoni, che è stato una bandiera per la Fiorentina”. Infine, Cutrone ha voluto dare un consiglio ai giovani calciatori: “Dico loro di credere sempre nei propri sogni facendo anche dei sacrifici e soprattutto impegnarsi duramente ogni giorno in quello che si fa”, ha concluso.