Calciomercato Fiorentina, pronti due colpi a centrocampo: Torreira e Bonaventura nel mirino, ecco le ultime

Dopo l’acquisto di Ambrabat – centrocampista prelevato dall’Hellas Verona alla fine della scorsa stagione – il club del patron Rocco Commisso punta a rinforzare ancora il reparto mediano. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la compagine gigliata sarebbe interessata a riportare in Italia Lucas Torreira: il regista che oggi veste la maglia dell’Arsenal aveva già assaporato la Serie A con la casacca della Sampdoria, e adesso diverse squadre starebbero studiando attentamente il suo profilo. I viola negli ultimi giorni avrebbero decisamente alzato il pressing per ottenere subito l’uruguaiano classe ’96, proponendo ai Gunners un prestito biennale da 8 milioni di euro e un successivo obbligo di riscatto fissato a 16 milioni, formula che permetterebbe ai fiesolani di assicurarsi il calciatore a titolo definitivo.

Altro nome per il quale la Fiorentina avrebbe compiuto decisivi passi in avanti sarebbe quello di Jack Bonventura. Il centrocampista classe ’89 non ha rinnovato il suo contratto con il Milan e adesso rappresenta una grande occasione per molti club in quanto svincolato. Tale profilo tattico sarebbe stato espressamente richiesto dal tecnico dei gigliati Beppe Iachini in quanto pedina abile nell’inserimento e nell’impostazione della manovra offensiva. L’accordo con la mezzala della Nazionale sarebbe molto vicino, anche se restano ancora da limare alcuni dettagli sui bonus, in attesa che l’allenatore ex Palermo possa ricevere altri rinforzi importanti per il suo reparto di centrocampo.

