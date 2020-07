Calciomercato Fiorentina, Chiesa al bivio: cinque partite e poi il futuro. La strategia del club viola…

Settimane decisive in casa Fiorentina.

Per Federico Chiesa è arrivato il momento della verità, dopo mesi di trattative, adesso, bisogna trovare un accordo con la Viola. Le ipotesi prese in considerazione al momento sono soltanto due: la prima riguarda il fatto che il giocatore è orientato a iniziare una nuova sfida professionale, ma al momento non vi è alcun club di Serie A disposto a pagare 70 milioni di euro, di contro la società viola non ha intenzione di rivedere l’importo. Inoltre Chiesa, non sembra essere interessato a un’alternativa straniera.

A questo punto – scrive TMW -, la soluzione potrebbe essere quella di accettare la proposta del presidente Rocco Commisso, ovvero rinnovargli il contratto con una proposta di alto livello, sia economica che tecnica, così da togliergli qualsiasi dubbio. Tuttavia, finché il presidente sarà costretto a rimanere negli Stati Uniti, nulla si muoverà. Presto, dunque, Chiesa potrebbe trovarsi di fronte ad un bivio. L’attaccante classe ’97, però, sembra avere le idee abbastanza chiare e sul tavolo della trattativa ha messo due possibilità: o essere ceduto o andare avanti col vecchio contratto fino alla sua scadenza prevista per il 2022. Al giocatore viola rimangono cinque partite prima di decidere cosa fare, prossimo appuntamento domenica sera contro il Torino, match che potrebbe mettere il punto finale ai cattivi pensieri delle scorse settimane.

