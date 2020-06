Calciomercato Fiorentina, ag. Borja Valero: “Rinnovo con l’Inter? Vuole chiudere la carriera in Italia”

Il futuro di Borja Valero.

Dopo aver trascorso cinque stagioni con la maglia della Fiorentina, durante i quali è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria, il centrocampista spagnolo ha scelto di compiere un ulteriore salto di qualità, lasciando Firenze per trasferirsi all’Inter.

Le prime due stagioni, dal 2017 al 2019, sono state molto positive per Borja Valero, il quale è stato schierato praticamente sempre da titolare guidando il centrocampo nerazzurro grazie alla sua classe e soprattutto alla sua esperienza. Quest’anno però, l’arrivo di Antonio Conte ha rivoluzionato anche le gerarchie, e il classe ’85 non è riuscito ad inserirsi nel 3-5-2 classico dell’ex ct dell’Italia, riuscendo dunque a raccogliere soltanto nove presenze e realizzando anche un gol.

Quest’anno Borja Valero ha compiuto 35 anni, e inevitabilmente avrà iniziato a riflettere su come mettere la parola fine alla sua carriera da professionista: tra le possibili scelte vi sarebbe quella di ritornare il contratto con l’Inter oppure indossare nuovamente la maglia della Fiorentina, quella a cui è rimasto più emotivamente legato durante i tanti anni da calciatore. Un’ipotesi che ha preso in considerazione anche il suo agente, Alejandro Camano, il quale, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato come l’intenzione del giocatore sia quella di chiudere la carriera in Italia, alimentando così l’idea di un romantico ritorno in Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

“A Milano ha trovato la sua nuova casa come aveva fatto prima a Firenze, dove è stato benissimo. Vuole chiudere la carriera in Italia e non ha mai pensato di tornare a giocare in Spagna. L’Inter con lui si è sempre comportata molto bene. Il rinnovo? Vediamo“.