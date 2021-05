Cagliari-Fiorentina, Iachini annuncia l’addio: “Qui ci rimetto la salute. Sono tornato per tre motivi”

Beppe Iachini annuncia l’addio.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma mercoledì pomeriggio alla Sardegna Arena: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni della Lazio lo scorso weekend, al suo futuro. Ma non solo… “Io penso a chiudere al meglio la stagione e poi, terminato il campionato, anche se i rapporti sono ottimi, farò com’è giusto che sia il mio percorso. Qui non faccio solo l’allenatore, ci rimetto anche la salute e forse è meglio pensare ad altre cose. Nel calcio mai dire mai, ma mi piace continuare ad avere un grande rapporto con tutti, un grande feeling, e finire alla grande così”, sono state le sue parole.

IL RITORNO – “Sono stato richiamato in un momento di grande difficoltà. Non ho potuto dire di no per tre motivi: primo perché sono legato alla maglia viola e a Firenze, volevo ricambiare l’affetto in un momento così complicato; secondo perché il presidente ha sempre mostrato grande stima nei miei confronti, sia per la persona che per il lavoro che aveva visto sul campo; infine per il rapporto con il gruppo e la squadra tutta, con i quali avevamo vissuto insieme la pandemia e il Covid”.

CAGLIARI – “Semplici ha fatto un ottimo lavoro. Dovremo affrontare la gara con applicazione e attenzione. La squadra sa di affrontare una partita importante. Sarebbe stato molto più difficile affrontarla con un’altra classifica, ma dobbiamo tenere la concentrazione alta e fare la nostra partita”.

VLAHOVIC – “Sta vivendo un periodo d’oro, sta lavorando bene con umiltà e capendo che solo lavorando sodo si possono raggiungere risultati importanti. La squadra lo sta supportando mettendolo in condizione di segnare. Anche la compattezza e lo spirito portano a dei risultati. Questo è il nostro diktat, guardare avanti sotto la stessa bandiera, quella viola”.

DA KOKORIN A CASTROVILLI – “Kokorin? Lo abbiamo visto da pochi giorni a lavorare con noi. Quando vieni da un infortunio di un certo tipo, ti condiziona. Castrovilli? Ha avuto qualche problemino. Sarà da valutare, serve capire il suo recupero dopo il grande dispendio contro la Lazio. Barreca e Montiel stanno lavorando bene, abbiamo visto meno anche Eysseric e Callejon. Vedremo la prossima partita cosa ci detterà. Ogni partita ci sono sviluppi diversi. Qualche ragazzo ha pagato più dazio e mi è dispiaciuto. Punto molto su tutti”, ha concluso Iachini.