Braga-Fiorentina, Italiano: “Bravi a gestirla con qualità e concretezza. Jovic…”

Grande prestazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano . All'Estadio Municipal i viola superano con un largo 0-4 i portoghesi del Braga nell'andata dei sedicesimi di Conference League . Decisive le doppiette di Jovic e Cabral per mettere quasi in cassaforte il passaggio del turno per la Fiorentina . Al termine del match, il tecnico dei toscani è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Penso che l'abbiamo interpretata bene. Tutti concentrati a cercare di limitare il loro palleggio. Abbiamo capito il momento, non dovevamo sbagliare l'atteggiamento e siamo stati bravi, con la qualità e con la concretezza sotto porta. Siamo stati sempre in partita e poi abbiamo affondato il colpo verso il ritorno, dove abbiamo un buon vantaggio. Jovic? Sono contento per come ha approcciato la partita. Ha avuto dinamismo e ritmo e penso che questa debba essere la base per i nostri attaccanti che poi hanno quella qualità che in questo momento ci era mancata. Siamo andati in vantaggio anche rispetto alle difficoltà della sfida di ritorno. Abbiamo costruito un bel passo in avanti, per stasera abbiamo fatto il nostro, per il ritorno dobbiamo essere concentrati. Stasera ricercavamo il valore per la gara di ritorno, e abbiamo centrato in pieno questo obiettivo. Adesso ci preme iniziare la Serie A come abbiamo fatto stasera".