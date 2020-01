Bologna-Fiorentina, la prima di Iachini: “Non ho la bacchetta magica, ma sono convinto di una cosa. Presto il vero Chiesa”

“Abbiamo iniziato a mettere dei mattoni e in questa rosa vedo margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista”.

Parola di Beppe Iachini. Il nuovo tecnico della Fiorentina, scelto dalla società viola dopo l’esonero di Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma domani pomeriggio allo Stadio “Renato Dall’Ara” (fischio d’inizio alle ore 12.30). Fra i temi trattati dal coach ex Palermo anche il momento delle due compagini, oltre alle prestazioni offerte fin qui da Federico Chiesa e compagni.

“È importante che la squadra sappia quello che deve fare ogni volta che scende in campo, ultimamente abbiamo preso qualche gol di troppo e questa tendenza va modificata. Con me gli attaccanti hanno sempre segnato molto. Chiaro che non posso pensare che in due settimane di lavoro si riescano a centrare tutti i traguardi ma abbiamo lavorato molto sotto l’aspetto fisico. Ogni settimana dobbiamo mettere mattoni in più per crescere e migliorare. Non ho la presunzione di riuscire a risolvere tutto subito, nessuno ha la bacchetta magica, ma i ragazzi stanno dando disponibilità e abbiamo lavorato molto sul campo. Tanto lavoro? Mi ha sorpreso il fatto che si sia parlato di questo perché dovrebbe essere la normalità: se una Ferrari deve fare una gara da 50 giri non può allenarsi per farne 18. Sono curioso di vedere in campo le cose che sono state provate, voglio una squadra figlia del suo allenatore”, sono state le sue prime parole.

CHIESA E MERCATO – “Mercato? Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando su alcune situazioni. Comunque io ho tanto lavoro da fare in campo e devo pensare a quello, è giusto che di mercato ne parli la società. Il club sa cosa c’è da fare per rendere la squadra più adatta alle mie idee di calcio. Chiesa? Appena sono arrivato a Firenze ho parlato subito con lui. Mi aspetto tanto da un ragazzo con le sue qualità, gliel’ho detto e lui si è messo subito a disposizione. Sono fiducioso perché ama lavorare e non si ferma mai, sono convinto che presto rivedremo il Chiesa che tutti conosciamo. È dentro al gruppo al 200%”.

BOLOGNA E TIFOSI – “Ringrazio i tifosi per l’accoglienza, mi ha fatto molto piacere. La stima per il percorso di vita che abbiamo fatto insieme non è mai mancato, spero che questo aspetto possa essere riversato sul campo. Vogliamo presentare un gruppo che renda orgogliosi i propri tifosi. Il Bologna? Conosciamo il suo valore, figlio del grande lavoro svolto da Mihajlovic. Quando fai un punto in sei partite è normale perdere un po’ di certezze, ma un risultato potrebbe far cambiare tutto. Dobbiamo fare una partita importante senza mai perdere le distanze e gli equilibri. Spero in una risposta già da domani anche se per alcune cose ci vorrà più tempo. La macchina è in fase di costruzione ma sono convinto che i ragazzi faranno bene”, ha concluso Iachini.