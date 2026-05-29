Grandi novità in arrivo per la Serie A. Dopo le notizie delle ultime ore, che hanno cambiato il volto di più squadre di massima serie, adesso un'altra compagine potrebbe accogliere un nuovo tecnico. Parliamo del Bologna, che ha da poche ore ufficializzato l'interruzione del rapporto con Italiano. Il tecnico, che era anche nella lista del Napoli - prima di chiudere con Allegri - è ora libero, e i rossoblu di conseguenza sono in cerca di un tecnico per il prossimo anno.

TEDESCO AVANTI, ALTRI DUE NOMI SULLO SFONDO

Il nome in questo momento in vantaggio è quello di Domenico Tedesco - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Il tecnico, che ha girovagato l'Europa, tra Turchia, Beglio come C.T. e soprattutto Germania, potrebbe allenare per la prima volta in Italia. Il suo modo di giocare e soprattutto la sua esperienza - nonostante la giovane età - potrebbe essere il fattore che fa pendere la scelta su di lui. Gli altri due nomi sondati dal Bologna sono Di Francesco e Grosso. Il primo ha portato alla salvezza il Lecce, giocando il suo solito calcio fatto di idee e coraggio, mentre il secondo ha ben figurato al Sassuolo. L'ex campione del mondo, nonostante le voci, non ha ancora chiuso con la Fiorentina, che ha chiesto a Vanoli - l'attuale tecnico - 48 ore per riflettere sulla decisione. Ore concitate anche in casa Bologna, con una scelta che dovrebbe arrivare molto presto.

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