Fabio Grosso, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe vicino ad allenare la Fiorentina.

L'ex calciatore del Palermo, dal 2004 al 2006, che nelle ultime due stagioni ha allenato il Sassuolo, ottenendo una promozione in massima serie e il decimo posto nel campionato seguente, avrebbe raggiunto un accordo verbale con la Fiorentina.

La società toscana punta, dunque, sulla vecchia conoscenza rosanero per ottenere un salto di qualità dopo una stagione deludente, conclusa con il quindicesimo posto.