FIFA, Mondiale per Club: rinviata a febbraio 2021 la manifestazione che avrà luogo in Qatar

Rinviato il Mondiale per club.

La situazione epidemiologica dettata dall’imperversare del Covid-19 sta sicuramente determinando decisioni di rilievo, anche per quanto concerne i massimi livelli del mondo del calcio.

La FIFA, infatti, con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, ha disposto il rinvio del Mondiale per Club con la seguente nota:

“Alla luce della pandemia di Covid-19 e il suo impatto permanente sul calcio, la FIFA ha assunto alcune decisioni relative alle sue competizioni. Il Mondiale per Club originariamente in programma per dicembre è stato rinviato dall’1 all’11 febbraio 2021 e si terrà regolarmente in Qatar“.

