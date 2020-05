FIFA, grossi guai per l’utilizzo dello spray: multa stellare, Infantino rischia l’arresto

Una sentenza multimilionaria.

Circa due anni fa la FIFA ha dotato tutti gli arbitri delle Federazioni associate uno spray, che ben presto è diventato di utilizzo comune e molto importante per far rispettare le regole sul campo di gioco: attraverso questa sorta di schiuma bianca, i direttori di gara possono infatti segnare con precisione indiscutibile il punto in cui è stato fischiato il fallo e da cui dunque verrà battuto un calcio di punizione, e inoltre è molto utile per indicare la linea che la barriera schierata non può superare. Il sistema, utilizzato anche nei Mondiali di Russia 2018, è stato subito molto apprezzato e utile, riuscendo ad eliminare presto molte polemiche e dando più sicurezza e controllo agli arbitri.

Nell’estate del 2018 però, Pablo Silva e Haine Allemagne, i creatori del sistema sopra descritto, avevano denunciato la FIFA per aver utilizzato il brevetto di loro invenzione senza permesso. Dopo aver tentato invano di raggiungere un accordo con la Federazione senza rivolgersi ad un tribunale, i due uomini si sono rivolti all’avvocato Cristiano Zanin Martins, il quale ha iniziato a lavorare per vincere la causa a favore degli inventori: inoltre dopo un primo contenzioso, la FIFA ha continuato ad utilizzare lo spray con un altro marchio, incrementando la rabbia dei due uomini.

“Stiamo aspettando la decisione di primo grado. Chiederemo che Gianni Infantino e tutti i corrispondenti finiscano in carcere, oltre al sequestro di beni e di conti. All’inizio eravamo pazienti, ma quando abbiamo visto che lo spray era utilizzato anche durante i Mondiali di Russia 2018, quando l’ingiunzione lo proibiva, siamo esplosi“, ha dichiarato Pablo Silva durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di AS.

Stando alla sentenza precauzionale, Silva e Allemagne dovrebbero ricevere un risarcimento di 15.000 dollari per ogni partita in cui lo spray è stato utilizzato senza permesso dal 2018 ad oggi, il che porterebbe ad un totale pazzesco: un risarcimento di oltre 100 milioni di dollari. Tuttavia pare che le due parti potrebbero trovare un accordo, fissato intorno ai 40 milioni: la sentenza uscirà nei prossimi giorni, e bisognerà dunque aspettare per comprendere cosa succederà alla FIFA e al suo presidente Gianni Infantino.