FIFA 22, rimosse dal gioco la nazionale della Russia e tutte le squadre di club russe

Presa di posizione anche da parte della EA Sports che ha deciso di escludere la possibilità ai propri videogiocatori di selezionare la Russia

Anche la Electronic Arts si è pronunciata in merito agli attacchi della Russia nei confronti dell' Ucraina . Mentre la decisione della UEFA è stata quella di squalificare le squadre russe dalle competizioni europee, ovvero lo Spartak Mosca che avrebbe dovuto giocare in Europa League contro il RB Lipsia , il videogioco FIFA ha deciso di esprimere la propria posizione contro la Russia in un altro modo.

Tutte le squadre di club russe, nazionale compresa, non saranno più selezionabili nelle partite di Fifa 22 su nessuna console, sia su Fifa Mobile sia su FIFA Online. Questa la nota pubblicata nel profilo Twitter della nota azienda canadese: "in solidarietà con il popolo ucraino. Come gli appelli alla pace lanciati da tantissimi altri rappresentanti dello sport, ci uniamo alla richiesta di porre immediatamente fine all'invasione dell'Ucraina. Stiamo valutando attivamente tutte le ulteriori modifiche che potremmo apportare in altre aree dei nostri videogiochi"