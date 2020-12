Atletico Madrid, Oblak: “Devo tanto ai tifosi Colchoneros. Buffon e Dida i miei idoli, ma mio padre…”

Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, è stato nominato per il premio di miglior portiere del mondo insieme ad Allison (Liverpool) e Manuel Neuer (Bayern Monaco).

L’estremo difensore sloveno sta confermando quanto di buono fatto intravedere nella passata stagione. Nel corso di un’intervista rilasciata alla Fifa ha parlato dei suoi inizi di carriera e della sua avventura coi Colchoneros.

Oblak inoltre ha raccontato di come amasse molti sport, ma la sua testa è sempre stata focalizzata sul diventare un portiere di calcio: “Ho praticato molti sport da bambino, ma il calcio è sempre stato la mia priorità. Mio padre giocava, anche se non da professionista. Era un portiere e io lo imitavo e volevo essere come lui. Per questo ho voluto fare il portiere fin da piccolo. All’inizio ho giocato qualche partita come attaccante, ma ho sempre voluto rimanere in porta”.

Il portiere dell’Atletico Madrid è annoverato tra i migliori estremi difensori d’Europa e da bambino aveva tanti idoli tra i quali il proprio papà: “Quando ho guardato le partite dei grandi in Europa, ho notato i portieri. E siccome la forma di un giocatore non è sempre la stessa ogni anno, forse un anno mi piaceva Buffon, un altro anno Casillas, Schmeichel, Dida. Tutti quelli che ammiravo, ma il mio primo idolo è stato mio padre”.

Infine l’estremo difensore sloveno non può esimersi dal ringraziare per il grande calore e l’affetto i tifosi dell’Atletico Madrid: “All’inizio quando sono arrivato ho passato dei mesi difficili, ma quando ho iniziato a giocare da titolare ho sempre sentito l’affetto della gente. So che le persone mi stimano e sono qui per aiutare l’Atletico. Un calciatore non sa mai quanto tempo resterà in un club, ma io sono qui da sette anni e finora è andato tutto bene. Tutto è più facile quando i tifosi ti amano, perché ti dà fiducia e ti aiuta ad ottenere il meglio da te stesso”.