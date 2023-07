Feralpisalò, pronto il primo colpo per la Serie B: dal Venezia in arrivo Ceppitelli

La Feralpisalò piazza il primo colpo d'esperienza per la Serie B: è in dirittura d'arrivo il difensore del Venezia Luca Ceppitelli

La Feralpisalò ha conquistato la prima storica promozione in Serie B , grazie alla vittoria del girone A di Serie C. I Leoni del Garda, che hanno confermato Stefano Vecchi alla guida della squadra, iniziano ad essere attivi sul mercato.

Come riportato da trivenetogoal.com, la compagine lombarda ha praticamente chiuso per Luca Ceppitelli, difensore attualmente in forza al Venezia. Centrale classe 1989, diverse stagioni in Serie A con la maglia del Cagliari, per un totale di 303 presenze tra i professionisti.