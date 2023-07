Feralpisalò, Legati: “Acquistata credibilità in Italia. Serie B campionato difficile”

Con la vittoria del girone A di Serie C, la Feralpisalò è riuscita a conquistare la prima storica promozione in Serie B. Annata da incorniciare per la compagine allenata da Stefano Vecchi, che dopo l'eliminazione dai playoff due stagioni fa per mano del Palermo, ha condotto i Leoni del Garda tra i professionisti. A proposito degli obiettivi per il prossimo campionato, è intervenuto il direttore tecnico dei lombardi, Elia Legati. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di BresciaOggi: