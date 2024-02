Feralpisalò, Giudici avverte il Palermo: “Non siamo inferiori a nessuno”

"È stata una scelta difficile lasciare la piazza dove sono cresciuto e ho giocato diverse stagioni. Purtroppo i cicli finiscono, quindi sono dovuto andare via". Lo ha detto Luca Giudici , intervenuto nella giornata di giovedì 8 febbraio in conferenza stampa. Approdato alla corte di Marco Zaffaroni nel corso della sessione invernale di calciomercato, il nuovo centrocampista offensivo della Feralpisalò ha lasciato Lecco ed il Lecco dopo quattro anni, 126 presenze, 11 gol e 20 assist.

"Ho avuto il mister nella prima esperienza in serie D, con la Caronnese. Mi ha molto cambiato dal punto di vista della mentalità e anche sul piano tecnico e tattico. Poi l’ho ritrovato anche a Monza: so bene come lavora. È stato determinante nella mia scelta. Con la squadra ho lavorato poco, perché sto recuperando dall’infortunio che avevo già a Lecco (risentimento al flessore). Ho trovato però un gruppo unito, che ha grande entusiasmo e che sta cercando di dare tutto per raggiungere l’obiettivo. Penso che la serie B sia un campionato molto equilibrato e ritengo che la FeralpiSalò se la possa giocare con tutte, non è inferiore a nessuno. Questo club mi ha sempre dato la sensazione di essere molto serio ed organizzato: impressioni positive che hanno trovato conferma fin dal primo giorno", ha concluso il calciatore della Feralpisalò, prossimo avversario in campionato del Palermo.