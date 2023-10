Feralpisalò, esonerato Stefano Vecchi: fatale per l’ex Inter il ko con il Catanzaro

"Oggi, purtroppo, tutti gli episodi ci sono stati contro, per bravura del Catanzaro e demerito nostro, nel contesto di una prestazione di grande volontà e spirito da parte dei ragazzi. Spiace perchè siamo sempre qui a commentare episodi che gli avversari 'monetizzano' molto bene. Mentre noi sia in fase difensiva che offensiva siamo un po' carenti". Aveva commentato così il match terminato 3-0 tra Catanzaro e Feralpisalò , Stefano Vecchi . Un tecnico capace di trascinare in Serie B una piccola realtà situata in provincia di Brescia, solo pochi mesi addietro, vincendo contro ogni pronostico il girone A di Lega Pro scorso. Oggi, invece, è arrivato l'esonero, che secondo le indiscrezioni riportato da Gianluca Di Marzio , si è materializzato nelle ultime ore.

L'allenatore ex Inter, nonostante non disponesse di un organico attrezzatissimo per la categoria, stava cercando settimana dopo settimana una soluzione ai problemi della squadra gardesana, ma il tempo e soprattutto i risultati non sono stati dalla sua parte. Lascia una Feralpisalò dopo più di due anni di lavoro, capace in questa stagione di totalizzare solamente 5 punti in 10 partite. Sfide contraddistinte da: 1 vittoria, 2 pareggi e ben 7 sconfitte. Numeri abbastanza disastrosi, che vedono la società lombarda penultima in classifica, con peggior attacco (5 gol) e peggior difesa (19 reti subite).