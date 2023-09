Feralpisalò, Camporese si presenta: “La pausa ci aiuterà a conoscerci meglio”

Nella giornata di ieri, lunedì 4 settembre, l’ufficialità: Michele Camporese è un nuovo giocatore della Feralpisalò. Il difensore classe 1992, che vanta oltre 230 presenze in Serie B, ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2025. Mentre nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Reggina, collezionando 26 presenze.

“Ho giocato molte partite in Serie B però credo che le caratteristiche principali siano la determinazione e la voglia di migliorarsi, attraverso queste credenziali si riescono ad ottenere risultati prefissati. Credo che nel gruppo sia normale che ci siano cadute ma è importante sapersi sempre rialzare. Sicuramente la pausa nazionali porta a due settimane di lavoro in cui la squadra deve approfittarne per amalgamarsi e conoscersi meglio”, le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club.