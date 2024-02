Feralpisalò, Balestrero: “Dato un chiaro segnale. Butic e quell’insulto razzista…”

"In 9 contro 11 sarebbe stato facile sbandare e crollare, invece abbiamo retto con disinvoltura", ha dichiarato il capitano della Feralpisalò.

"Mi sono trovato al posto giusto al momento giusto, pronto a raccogliere lo spiovente di Manzari su punizione. Spesso negli anni ho segnato così, facendomi largo nelle mischie". Così Davide Balestrero, come riportato da "BresciaOggi". Fra i temi trattati dal capitano della Feralpisalò, prossimo avversario in campionato del Palermo di Eugenio Corini, anche la prestazione offerta dalla compagine guidata da Marco Zaffaroni contro la Reggiana, gara in parte condizionata dalle espulsioni di Luca Fiordilino e Karlo Butić.