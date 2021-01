FA Cup: vincono Chelsea, Manchester City e Tottenham. Eliminato il Leeds di Bielsa. I risultati

“Davide contro Golia”: al Leeds non basta il blasone, la squadra di Bielsa piegata dal Chorley.

L’FA Cup-day è andato in scena quest’oggi in Inghilterra. A trovare la vittoria con una pioggia di gol Manchester City, Chelsea e Tottenham, impostesi rispettivamente su Birmingham, Morecambe e Marina Fc con i risultati di 3-0, 4-0 e 5-0. Da sottolineare in particolare lo show dell’ex Benfica Carlos Vinicius, attaccante attualmente in forza alla corte di José Mourinho, che con il suo potente sinistro ha rifilato una tripletta al piccolo club di ottava serie inglese, il Marine FC.

La vera sorpresa di giornata è però sicuramente rappresentata dal Leeds, eliminato da una squadra di League Two (quarta divisione inglese). Il Crawley ha infatti sconfitto per 3-0 la compagine guidata dal Loco Bielsa, ma c’è di più: nella squadra di casa ha debuttato al 91’ Mark Wright, 33 anni, celebrità televisiva con un trascorso nelle giovanili del Tottenham. Il 3-0 è stato maturato principalmente nella ripresa, con i gol di Tsaroulla (50’), Nadesan (53’) e Tunnicliffe (70’).

Immagini da Reality dunque, che non si vedevano nella Coppa Inglese da un bel pò di tempo. Basti pensare che una squadra del massimo campionato britannico veniva sconfitta, con un divario di tre reti da un avversario di quarta divisione in FA Cup l’ultima volta nel lontano 1987, quando l’Oxford United perse per tre reti a zero contro l’Aldershot.

Di seguito, i risultati finali del terzo turno di Coppa Inglese.

BARNSLEY-TRANMERE 2-0

59’ Helik, 95’ Woodrow

BRISTOL CITY-PORTSMOUTH 2-1

19’ Diedhiou (B), 46’ Johnson (P), 83’ Martin (B)

CHELSEA-MORECAMBE 4-0

18’ Mount, 44’ Werner, 49’ Hudson-Odoi, 85’ Havertz

CHELTENHAM-MANSFIELD 2-1 d.t.s.

3’ McLaughlin (M), 73’ May (C), 110’ Boyle (C)

CRAWLEY-LEEDS 3-0

50’ Tsaroulla, 53’ Nadesan, 70’ Tunnicliffe

MANCHESTER CITY-BIRMINGHAM 3-0

8’ e 15’ Bernardo Silva, 33’ Foden

MARINE-TOTTENHAM 0-5

24′, 30′ e 37′ Carlos Vinicius, 32′ Lucas, 60′ Devine