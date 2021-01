FA Cup, Chelsea-Morecambe 4-0: poker dei Blues, ma il gol più bello lo sigla la squadra ospite

Terzo turno di FA Cup: Chelsea-Morecambe si è conclusa quattro a zero per la squadra di casa.

FA Cup: vincono Chelsea, Manchester City e Tottenham. Eliminato il Leeds di Bielsa. I risultati

La compagine di Frank Lampard vince, convince, e si qualifica con il minimo sforzo. Successo che porta le firme di Mount (18′), Werner (44′), Hudson-Odoi (45′) e Havertz (85′). Il gol più bello di tutta la giornata di FA Cup lo ha però siglato la squadra ospite. Il Morecambe ha infatti reso un tributo speciale a Christian Mbulu, scomparso lo scorso anno, posizionando una cornice con una foto dell’ex difensore sulla panchina di Stamford Bridge.

Mbulu, che aveva solo 23 anni, si era unito al club nel gennaio 2020 e dopo aver debuttato per la sua squadra alla fine del mese in una vittoria per 2-0, è scomparso poco dopo per morte improvvisa.

I suoi ex compagni sarebbero potuti passare clamorosamente in vantaggio nel match contro il Chelsea al 12° minuto quando l’audace tentativo di Adam Phillips ha fatto superare Kepa con un volo da gran portiere. La forza del team londinese è venuta sempre più fuori con il passare dei minuti ma resterà indissolubile nella memoria di tifosi, calciatori ed addetti ai lavori il gesto compiuto dalla formazione di Derek Adams.