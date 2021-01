Chelsea, Lampard in vista del match di FA Cup: “Amo allenare i Blues, sapevo di non avere vita facile. Ecco come ripartiremo”

Chelsea–Morecambe andrà in scena per la FA Cup.

L’allenatore dei Blues, Frank Lampard ha parlato nella conferenza pre gara in vista del match di FA Cup, in programma domenica 10 gennaio, alle ore 14.30 a “Stanford Bridge”, contro il Morecambe, squadra che milita nella League Two, la quarta divisione inglese. Il tecnico del Chelsea analizza il momento non semplice del club londinese, attualmente nono in classifica di Premier League e reduce dalla sonora sconfitta interna per 3-1 rimediata contro il Manchester City di Josep Guardiola.

Queste le parole del tecnico

“Non importa chi sarà il nostro avversario, stiamo parlando di una competizione importante in cui qualsiasi squadra può complicarti la vita. Come ripartire dopo questo periodo difficile? C’è solo un modo: lavorare sodo. Dobbiamo dare tutto e solo così possiamo mettere il periodo negativo alle spalle. Amo allenare il Chelsea e non mi sarei mai aspettato di avere vita facile qui. Trovo questa sfida molto stimolante” – questo è quanto dichiarato dal tecnico dei Blues, Franck Lampard.