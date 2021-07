UEFA, Ceferin: “Euro 2020? No ad altre manifestazioni itineranti, c’è un motivo”

Il punto del numero uno dell'UEFA sulla nuova formula itinerante che ha reso protagonista Euro 2020. Un format che, a detta dello stesso Ceferin, non verrà più riproposto per manifestazioni future

Il particolare format che dall'11 giugno vede protagonista Euro 2020 ha creato non poco polemiche all'interno del panorama calcistico europeo. Soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria e delle diverse molteplici norme in vigore nei paesi europei, la mobilitazione di masse sempre più estese è stata oltremodo difficoltosa. Sicuramente non il periodo migliore per testare un format ambizioso e sicuramente affascinante per la varietà del paesaggio calcistico a disposizione di tutti gli appassionati. Nonostante questo però, numerose sono state le falle trovate dal numero dell' UEFA in tale tipo di organizzazione, tutte esposte nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni BBC Sport.

Ecco, di seguito, le sue parole, incentrate in maniera particolare sull'eventuale possibilità di rivedere una nuova manifestazione itinerante targata UEFA nel prossimo futuro: "Se lo chiedete a me vi dico che io sarò contrario in futuro ad un Europeo itinerante perché penso che sia troppo impegnativo e, da un certo punto di vista, scorretto. Alcune squadre devono percorrere più di diecimila chilometri e altre solo mille, questo aspetto non è giusto neanche per i tifosi. Alcuni fan dovevano essere a Roma ed in un paio di giorni volare a Baku, così non va bene. È un'idea interessante, ma di difficile realizzazione. In futuro non penso che lo riproporremo".