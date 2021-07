Ucraina, Tassoti svela: “Shevchenko ha un sogno, il Milan casa nostra”

L'allenatore in seconda dell'Ucraina di Shevchenko, Mauro Tassotti, ha parlato dopo la vittoria sulla Svezia del rapporto che lo lega a Sheva e al Mila, sognando un ritorno sulla panchina rossonera

Mauro Tassotti , allenatore in seconda dell' Ucraina del ct Schevchenko , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria negli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Svezia: "Non abbiamo cominciato benissimo l'Europeo, con un pizzico di fortuna siamo passati finendo nella parte meno nobile del tabellone. Abbiamo affrontato la Svezia, una squadra forte ma contro cui ce la potevamo giocare. Siamo stati capaci di restare in partita fino alla fine e all’ultimo minuto dei tempi supplementari abbiamo trovato il gol che ci ha permesso di passare il turno".

L'ex Milan si è soffermato poi sul suo rapporto con Andrij Shevchenko, suo ex calciatore proprio nei rossoneri dal 2001 al 2006 e poi nel 2008-2009, ultima stagione di Sheva con la società lombarda, affermando come per il ct ucraino sia forte la voglia di allenare il Milan un giorno: "Io conosco Sheva da tantissimo tempo, abbiamo lavorato tantissimo assieme anche al Milan. Abbiamo lavorato tanto sui tempi di smarcamento e su ciò che serve ad un attaccante. Quando mi ha chiamato ho subito colto l'occasione perché sapevo quanto rispetto ci fosse tra noi. Io credo che Sheva questo pensiero l’abbia fatto. Credo si auguri un giorno di tornare dove ha fatto bene da calciatore. Io ho qualche anno in più e questo pensiero non lo faccio. Il Milan è casa nostra"