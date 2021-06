Svezia-Polonia, Quaison: “Spero che il sogno della scorsa notte si avveri”

Robin Quaison si racconta. Svezia, Kulusevski: “Mi dispiace aver deluso la gente. Non vedo l’ora di giocare” L’attaccante svedese che nel corso della propria carriera ha anche vestito la maglia del Palermo è stata una delle pedine...

L'attaccante svedese che nel corso della propria carriera ha anche vestito la maglia del Palermo è stata una delle pedine più importanti della Svezia. Il calciatore di proprietà del Mainz, nel corso dell'intervista rilasciata euro2020.com, ha confessato di aver fatto un particolare sogno nell'ultima notte. Per gli svedesi domani è prevista una delle gare più difficili del girone, infatti ci sarà la sfida contro l'ostica Polonia in cerca di un pass per gli ottavi di finale.