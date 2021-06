Svezia, Kulusevski: Poco possesso palla? Abbiamo altre priorità”

Dejan Kulusevski ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Svezia, dopo il successo contro la Polonia che ha garantito alla sua Nazionale l'approdo agli ottavi di Euro 2020

All'indomani dall'esordio nella partita contro la Polonia, in cui ha servito due assist, l'esterno svedese Dejan Kulusevski ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Svezia, dopo il successo contro la Nazionale polacca che ha permesso alla selezione gialloblù di approdare agli ottavi di finale di Euro 2020, da prima in classifica del Girone E, davanti alla Spagna. Di seguito le dichiarazioni dell'esterno della Juventus.