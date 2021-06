Spagna-Polonia. Zielinski euforico: “Un pari meritato, adesso testa alla Svezia”

La Polonia ha fermato sull’1-1 la Spagna e adesso può sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. VIDEO Spagna-Polonia, Morata torna al gol: esultanza e abbraccio con Luis Enrique I polacchi al momento hanno conquistato un solo punto in...

I polacchi al momento hanno conquistato un solo punto in classifica, ma in caso di successo nell'ultimo turno contro la Svezia si assicurerebbero il passaggio del turno. Un punto prezioso, dunque, quello conquistato dagli uomini guidati da Paulo Sousa che hanno anche rischiato di portare a casa la vittoria. In merito al match di Siviglia ha detto la sua anche il centrocampista della Polonia e del Napoli, Piotr Zielinski, attraverso il proprio profilo instagram.