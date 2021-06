Spagna, Morata: “I fischi? Parlerò quando l’Europeo sarà finito”

Le parole dell'attaccante del Napoli, Dries Mertens, a pochi giorni dalla gara contro gli azzurri

Archiviato l'inizio in salita ad Euro 2020 che in Spagna hanno scatenato un vespaio di polemiche per il rendimento poco brillante culminato con il rigore fallito contro la Svezia, Alvaro Morata, torna protagonista in occasione della sfida contro la Croazia che ha permesso agli iberici di qualificarsi ai quarti di finale degli Europei.