Spagna, Luis Enrique: “L’Italia la mia seconda casa. Mi aspetto grandi cose”

Le parole del tecnico della Spagna in vista della sfida di domani

La tensione sale sempre di più, manca sempre meno alla semifinale tra Italia e Spagna . La nostra nazionale arriva con una consapevolezza che probabilmente non ha mai avuto, giocherà contro una nazionale iberica, che ha grandi potenzialità, ma in questa competizione ha mostrato qualche lacuna di troppo. Sarà una di quelle partite imprevedibili, ricche di emozioni, che un tifoso ha sempre sognato. Italia-Spagna è una classica del calcio internazionale, e l'attesa è alle stelle.

Nella giornata odierna l'allenatore delle furie rosse Luis Enrique, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, spendendo parole al miele per la nostra nazione e per Roma, dove lui ha allenato i giallorossi: "Io amo l'Italia, mi piace l'Italia e mi piace Roma, dove ho vissuto un'esperienza bellissima anche se solo di un anno. Per me è sempre un piacere giocare contro l'Italia, lo faremo anche a Novembre in Nations League. Amo tutto dell'Italia e di Roma".