Spagna, Llorente carica l’ambiente: “Il covid ci sta unendo. Siamo pronti”

Gli spagnoli sono una delle squadre favorite per arrivare fino in fondo e proveranno fino all'ultimo ad impensierire la fortissima Francia. La squadra di Luis Enrique è stata colpita da un focolaio Covid che ha complicato la preparazione in vista dell'esordio. Il centrocampista dell'Atletico Madrid, Marcos Llorente ha parlato nella giornata odierna in conferenza stampa spiegando come le problematiche legate al virus abbiano in realtà fortificato la squadra.