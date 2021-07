Spagna, l’ex ct Clemente sicuro: “Italia rivelazione di Euro 2020”

Le parole dell'ex commissario tecnico della Spagna, Javier Clemente, in vista della sfida di questa sera contro l'Italia

“Ancora non mi capacito di come l’arbitro non si sia reso conto di quello che aveva davanti agli occhi. Ora è stato bravo a fregarsene delle critiche dall’esterno, avevano cominciato a dire che la nazionale faceva pena dopo che non ha convocato calciatori del Real Madrid. Ma solo per preconcetti. L’Italia? Per me è la vera rivelazione dell’Europeo, più che altro per il gioco: è finita l’era del catenaccio”.