Portogallo-Francia, Pogba chiarisce: “Capelli bianconeri? Il futuro non c’entra”

Le parole del centrocampista francese, Paul Pogba, sui verdetti della prima fase di Euro 2020

La Francia pareggia contro il Portogallo e strappa il pass per gli ottavi di finale.

Missione compiuta per la Francia, che si aggiudica il Girone F conquistando la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2021, al termine dell'avvincente sfida contro il Portogallo. Un traguardo che riempie di soddisfazione Paul Pogba , intervenuto al triplice fischio per analizzare il momento vissuto dai transalpini.

"Questo è un europeo, è una competizione molto dura, l’obiettivo è quello di andare fino in fondo Benzema? Siamo contenti di averlo in squadra perché fa cose eccezionali e fa gol come oggi, speriamo che ne facciano anche Mbappé e Griezmann, sappiamo di avere attaccani forti che possono fare la differenza, ora siamo tranquilli riposiamo e pensiamo alla prossima partita".