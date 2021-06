Pandev: “Addio al calcio? Ecco quando deciderò. Macedonia, facciamo la storia”

Le dichiarazioni rilasciate da Goran Pandev, uomo copertina della Macedonia a Euro 2020

"Non lo so se cambierò idea".

"Sono felice di aver segnato, anche se dispiace il risultato. Per noi era importante giocare gli Europei, è una grande esperienza e un'emozione incredibile per me, i miei compagni e il nostro Paese. Abbiamo dato il massimo, l'Austria si è dimostrata più forte e ha vinto meritatamente. Speriamo di poter fare risultato nelle prossime partite e fare ulteriormente la storia. Futuro? Ora sono concentrato sul torneo, il mio pensiero è quello di smettere poi vedremo se farò un altro anno", ha spiegato Pandev.

"Abbiamo fatto la storia della nostra nazionale, siamo i primi ad essere arrivati in una grande competizione. Vogliamo fare bene, è importante fare bella figura. La squadra è giovane e non ha molta esperienza in questo tipo di partite. Sentire l'inno macedone prima della partita di un Europeo è stato davvero emozionante. Ucraina? Mi ha impressionato, li stiamo studiando da qualche giorno e sappiamo che è una squadra molto forte. Ha delle ottime individualità e Shevchenko sta facendo un ottimo lavoro, sono messi bene in campo. Non abbiamo nulla da perdere, saremo pronti ad affrontarli. Sono favoriti e hanno dimostrato la loro forza contro l'Olanda", ha concluso.