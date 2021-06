Olanda, De Vrij su De Ligt: “Ci capiamo al volo. Siamo amici”

Il campionato europeo prenderà il via venerdì 11 giugno, con il match inaugurale tra Italia e Turchia. Europei, De Boer: “Problemi all’inguine per De Ligt. Non corriamo rischi” Tante le squadre da tenere d’occhio, con qualità...

⚽️

Il campionato europeo prenderà il via venerdì 11 giugno, con il match inaugurale tra Italia e Turchia.

Tante le squadre da tenere d'occhio, con qualità individuali e di squadra molto importanti. Tra le compagini più interessanti c'è sicuramente l'Olanda, che dopo qualche anno di difficoltà è tornata ai fasti di un tempo e si candida a un ruolo da protagonista. La squadra allenata da Frank De Boer vanta diversi "italiani" tra le sue fila, con la coppia di difesa che sarà formata da Stefan De Vrij e Matthijs de Ligt, rispettivamente centrali di Inter e Juventus.

Il centrale nerazzurro ha rilasciato delle dichiarazioni a ELFVoetbal in cui ha spiegato l'ottimo rapporto che corre tra i due: "Siamo amici, ci siamo subito trovati quando è arrivato in Nazionale. Viviamo vicini, quando possiamo ci vediamo. Ho capito la sua situazione due anni fa: per la prima volta in un paese straniero senza famiglia e amici. Per questo motivo è bello avere un amico e collega vicino con cui incontrarsi e lo abbiamo fatto spesso".