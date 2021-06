Europei, De Boer: “Problemi all’inguine per De Ligt. Non corriamo rischi”

Il ct dell'Olanda de Boer sull'infortunio del difensore della Juventus, accusato in allenamento: "Non vogliamo correre rischi"

Problema in allenamento per il difensore bianconero Matthijs de Ligt che, durante la seduta odierna, ha accusato un problema all'inguine. Il commissario tecnico della nazionale Frank de Boer non vuole correre rischi in vista dell'Europeo per evitare possibili guai peggiori. Nella giornata di lunedì verranno effettuati ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio, ma attualmente l'Europeo non sembra essere a rischio. A fare ulteriore chiarezza sulle sue condizioni è il ct dell'Olanda, Franck de Boer, in conferenza stampa.