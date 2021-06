Olanda, aereo con striscione ‘consiglia’ De Boer: “C’è solo il 4-3-3”

Continua a fare discutere in Olanda lo schema utilizzato da Frank De Boer. Sul campo di allenamento degli Orange, che domenica alle 21:00 faranno il proprio esordio a Euro2020 contro l’Ucraina, è stato sorvolato da un aereo con una scritta...

Come riporta Sky Sport, si tratta di un aereo affittato da un tifoso per consigliare il ct dell'Olanda. La difesa a 5, infatti, è regolarmente schierata da De Boer. Una scelta non condivisa dalla stragrande maggioranza dei supporters dei "tulipani" e che sta scatenando diverse polemiche nel Paese.