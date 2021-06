Mourinho e l’aneddoto su Arnautović: “Mi disse di essere più forte di Ibrahimovic”

Marko Arnautović sabato sera sfiderà l'Italia di Roberto Mancini: il curioso aneddoto raccontato da José Mourinho

Affronterà la Nazionale di Roberto Mancini agli ottavi di finale di Euro 2020. Stiamo parlando di Marko Arnautović . L'attaccante dello Shanghai SIPG e dell' Austria , che grazie alla vittoria conquistata lunedì contro l' Ucraina è riuscita a staccare il pass per il turno successivo, conosce molto bene l' Italia , avendo vestito anche la maglia dell' Inter nel corso della sua carriera.

Era l'estate del 2009 quando il classe 1989 è approdato in quel di Milano, collezionando appena tre presenze nel corso della storica stagione del Triplete conquistato dai nerazzurri con José Mourinho in panchina. "Quando Branca (direttore sportivo dell'Inter, ndr) arrivò con Arnautovic stavamo facendo allenamento e decisi di andare a salutarli - ha dichiarato lo Special One ai microfoni di Talksport -. Nella prima stagione all'Inter i miei attaccanti erano Ibrahimovic, Adriano, Crespo e Cruz. Ci stringiamo la mano, scambiamo due parole e Marko mi dice 'Mister, io sono meglio di tutti loro'. Questo è Marko, un ragazzo con un'incredibile sicurezza, ma che si fa amare da tutto il gruppo. Ogni tanto può avere delle brutte reazioni a livello emotivo, ma è un ragazzo fantastico", il curioso aneddoto raccontato dal tecnico portoghese.