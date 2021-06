Malore Eriksen, l’agente: “Vuole capire cosa gli sia successo. Non molla mai”

Le parole di Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, sulle condizione di salute del suo assistito attualmente ricoverato a Copenhagen

Sono impressi nella mente di tutti quei drammatici momenti che hanno tenuto con il fiato sospeso il mondo del calcio e non solo. Oggi, per Christian Eriksen, il peggio sembra essere definitivamente passato. Il calciatore, dopo il malore accusato in campo, si trova ricoverato al Rigshospitalet di Copenaghen, dove i medici stanno eseguendo una serie di accertamenti per scoprire le misteriose cause che hanno provocato l'arresto cardiaco. A fare chiarezza sulle sue condizioni di salute è Martin Schoots, agente del centrocampista dell'Inter, intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport".