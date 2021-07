Lippi esalta l’Italia di Mancini: “Dominato dall’inizio, trionfo da celebrare”

L'ex ct della Nazionale commenta la vittoria della squadra di Mancini

" Mancini è riuscito a centrare l'obiettivo seguendo la sua idea. In tre anni è stato capace di far crescere la Nazionale, di dargli uno spirito positivo. Tra i suoi meriti c'è il salvo verso l'altr o. L'Italia è tornata tra le grandi del calcio, adesso gioca alla pari e sa di poter vincere contro qualsiasi avversaria".

L'ex CT azzurro Marcello Lippi, ha poi analizzato la gara contro l'Inghilterra: "Mi ha colpito la maturità e la personalità dei giocatori. In campo c'è stata solo l'Italia, avrebbe meritato di vincere prima dei rigori. L'Inghilterra ha pensato solo a difendersi, timida e impaurita. Nonostante avesse contro il 90% dei tifosi, l'Italia ha giocato una grande partita, sempre all'attacco, costringendo gli inglesi in difesa. Non ho mai pensato che potessi finire male per gli azzurri: tranquilli, aggressivi e lucidi. Concentrati, caratterialmente presenti e pronti al sacrificio"