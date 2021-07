Italia-Spagna, Luis Enrique: “Bonucci e Chiellini top. Rivincita? Non direi”

Le parole del commissario tecnico della Spagna alla vigilia della sfida contro l'Italia di Roberto Mancini

"Bonucci e Chiellini? Sono due giocatori importanti, con esperienza, ma non scelgo l'undici in base a chi gioca di loro. Sono concentrato su cosa facciamo noi in campo. È chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola ma più giocatori bravi ci sono in campo e meglio è per il calcio in generale. Sono andato via per una mia decisione, la Roma voleva che rimanessi in società. È stata una mia decisione, non c'è rivincita. L'Italia è un paese che mi piace tanto, cerco sempre di visitarla: è bello giocare contro l'Italia, ci giocheremo anche a ottobre, in Nations League. Per me è sempre un piacere. Tutte le Nazionali tendono ad avere tanti giocatori in mezzo e a dare spazio sugli esterni ma vale per tutti, per qualsiasi gara a eliminazione diretta. Sfrutteremo il gioco collettivo per dare ampiezza e creare problemi all'Italia ma il corridoio centrale è il percorso più veloce per arrivare in porta... L'importante sarà gestire bene il possesso palla e stancare gli avversari".