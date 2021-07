Italia-Spagna, Bonucci su Spinazzola: “A Leo dobbiamo tanto, sarà orgoglioso di noi”

A -1 dal quarto di finale di Euro 2020, Italia-Spagna, parla in conferenza stampa da Wembley il centrale azzurro e della Juventus, Leonardo Bonucci

Alla vigilia della supersfida tra Italia e Spagna , in programma al Wembley Stadium di Londra per la prima delle due semifinali di Euro 2020 , il difensore della Juventus e della Nazionale azzurra, Leonardo Bonucc i, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro le "Furie Rosse". Al fianco del ct Roberto Mancini , Bonucci si è espresso sulle motivazioni e sulla forza del gruppo che spingono la selezione italiana nel continuare la trionfale cavalcata verso il tetto massimo d'Europa. Parole di conforto anche per il compagno di reparto, Leonardo Spinazzola , l'esterno della Roma protagonista di questi Europei 2021 che ha dovuto abbandonare anzitempo la competizione continentale per il grave infortunio che ha causato la lesione del tendine d'Achille. Di seguito le parole del centrale di difesa e vice capitano dell' Italia .

"Abbiamo, come già detto anche da altri, intrapreso un'idea di gioco preciso. Vogliamo condurre la partita, poi non puoi farlo per 90 minuti, gli altri possono metterti in difficoltà ma la nostra tradizione è saper reagire e mettere in difficoltà gli avversari. Domani sera altrettanto ci sono momenti dove dovremo fare una grossa fase difensiva per non farci mettere in difficoltà dalla Spagna. Però ora vogliamo dare tutto per rendere orgogliosi gli italiani della Nazionale e vogliamo dedicare la finale a Leonardo Spinazzola: perderlo è stato un colpo duro ma anche stamattina ci ha dato forza. Glielo dobbiamo".