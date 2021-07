Italia-Inghilterra, tegola Foden: può saltare la finale di Euro 2020

Il jolly offensivo del Manchester City e dell'Inghilterra potrebbe saltare la sfida contro l'Italia di Roberto Mancini: le ultime

Prosegue, dunque, la preparazione delle due squadre in vista della finale di Euro 2020, in programma domenica sera a Wembley. E con ogni probabilità Gareth Southgate, per la delicata sfida contro gli uomini di Roberto Mancini, dovrà fare a meno di un suo giocatore. Si tratta di Phil Foden. Il giovane talento del Manchester City, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ha rimediato un infortunio al ginocchio nella giornata di ieri e potrebbe non essere disponibile per la gara contro gli azzurri. Nel dettaglio, il jolly offensivo classe 2000 non era in campo con i compagni per l'ultimo allenamento, saltando la rifinitura. Seguiranno aggiornamenti...