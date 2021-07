Italia-Inghilterra, Tardelli: “Chiellini uomo simbolo, mi fido di Immobile”

Uno degli eroi di Spagna'82 con l'Italia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla finale tra l'Italia e l'Inghilterra

Marco Tardelli si proietta alla finale di Euro 2020 tra l' Italia e l' Inghilterra in programma domenica sera in quel di Wembley. Uno degli eroi di Spagna '82, nel corso dell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Io spero Immobile: lo criticano, ma merita di fare gol. Un uomo simbolo? Chiellini: regala alla squadra la sua esperienza e in un torneo così conta. Tanto. Inghilterra? Sulle fasce possono fare male: laterali difensivi forti, davanti Saka e Sterling che sono pericoli continui. E poi Kane: come si è visto con la Danimarca, sa come togliere punti di riferimento ai difensori. Kane o Sterling? Uno non elimina l’altro, anzi si completano molto bene. Noi abbiamo il vantaggio di un giorno di riposo in più, che dopo aver giocato i supplementari può pesare. E la nostra panchina può pesare un’altra volta".