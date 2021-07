Italia-Inghilterra, la mamma di Mancini: “Roberto ce la metterà tutta”

Leggi le dichiarazioni rilasciate dalla mamma di Roberto Mancini alla vigilia della sfida Italia-Inghilterra

Poco meno di ventiquattro ore e sarà Italia-Inghilterra. "Ho sentito Roberto: è tranquillo come sempre, lui ce la metterà tutta. Poi speriamo bene". Queste le dichiarazioni rilasciate da Marianna Puolo, la mamma del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. La donna seguirà la finale di Euro 2020 di domenica sera contro l'Inghilterra insieme al marito a casa per scaramanzia. "Guai a cambiare le abitudini in questi casi. E non chiedetemi alcun pronostico, non risponderò mai", ha concluso.