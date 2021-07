Italia-Inghilterra, Azzurri atterrati a Londra: anche Spinazzola con la squadra

Gli azzurri sono atterrati a Londra, dove domenica sera andrà in scena Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020

La Nazionale italiana è arrivata a Londra. Il volo è atterrato alle ore 13.19 all'aeroporto di Luton. Cori e applausi da parte dei tifosi italiani presenti nei pressi dell'aeroporto per gli azzurri e per Leonardo Spinazzola, che ha viaggiato con i compagni ed assisterà alla finale di Euro 2020, in programma domenica sera a Wembley contro l'Inghilterra. Ora la squadra si recherà in albergo per il pranzo. Nel tardo pomeriggio la conferenza stampa del commissario tecnico Roberto Mancini, del capitano Giorgio Chiellini e l'allenamento di rifinitura.