Italia, Gravina: “Giocatori inginocchiati? Scelta libera, non imponiamo niente”

Le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sulle polemiche relative alla mancata adesione al 'Black Lives Matter' di gran parte degli azzurri

"Giocatori inginocchiati per il Black Lives Matter? Massimo rispetto per tutte le forme di dimostrazione contro la discriminazione razziale. Noi non imponiamo nulla, noi lasceremo liberi i nostri ragazzi".